La classe 2ª G dell’Agrario Parentucelli-Arzelà di Sarzana centra un risultato di rilievo e porta l’istituto alle finali nazionali del Green Game, concorso promosso dai Consorzi nazionali per la filiera degli imballaggi e patrocinato dal ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di diffondere tra gli studenti la cultura della raccolta differenziata e del riciclo sostenibile. La classe infatti ha partecipato alle selezioni online chiudendo all’11° posto su oltre 200 classi di scuole secondarie di secondo grado, conquistando così l’accesso alla finale nazionale in programma a Roma il prossimo 31 marzo. “Un risultato che valorizza sia le competenze acquisite sia il lavoro di squadra, oltre a testimoniare una crescente consapevolezza civica verso le sfide della sostenibilità ambientale”, osservano dall’istituto, diretto da Generoso Cardinale. Fondamentale il supporto dei docenti Valentina Malfanti e Riccardo Simonelli, che hanno accompagnato la classe lungo tutto il percorso di preparazione. Alla 2ª G del corso agrario del Parentucelli-Arzelà sono arrivati i complimenti della comunità scolastica e un sincero in bocca al lupo per la finale di Roma.

L’articolo La 2a G dell’Agrario di Sarzana accede alla finale nazionale del concorso Green Game proviene da Città della Spezia.

