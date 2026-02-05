Maggiore resta a Bari e alla fine entra in lista. E mercoledì sarà avversario dello Spezia

Giulio Maggiore alla fine è rimasto al Bari. L’ex capitano dello Spezia, tornato in Puglia in estate dopo il prestito di sei mesi con cui aveva concluso la scorsa stagione, era finito al centro delle voci di mercato anche in questa sessione, accostato nuovamente allo Spezia che in agosto aveva provato a riportarlo a casa. Lo Spezia ma non solo, perché anche la Sampdoria in questo gennaio aveva timidamente chiesto informazioni per il centrocampista, che invece alla fine non si è mosso dalla Puglia, nonostante l’incertezza sul suo impiego.

Fino all’ultimo, infatti, Maggiore era in bilico per essere inserito nella lista Serie B del club, che aveva posti limitati. Lui e Partipilo rischiavano di essere tagliati, ma alla fine la società ha deciso di reintegrare Maggiore nel gruppo dei disponibili di Moreno Longo, che dunque lo avrà a disposizione anche per la partita di mercoledì contro lo Spezia.

