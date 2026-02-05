Moneglia: scivola e finisce in un dirupo, una donna lo sente urlare e lancia l’Sos

L’allarme è stato lanciato da una donna: ha sentito le urla di un uomo che chiedeva aiuto nel bosco. Sono le 17.15 e siamo a Moneglia in località Saturino, in prossimità della strada provinciale 55, “alla curva dell’ascia”. Sul posto convergono i militi della Croce Azzurra di Moneglia, l’ambulanza India con l’infermiere a bordo, i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso alpino di Rapallo e i carabinieri di Sestri Levante. L’uomo 78 anni è scivolato sull’erba bagnata dalla pioggia ed è caduto in un dirupo; si sarebbe fratturato una gamba. I soccorsi sono difficoltosi e per la zona impervia e per il sopraggiungere dell’oscurità. I vigili del fuoco usano paranchi e verricelli per recuperare il pensionato che riceve le prime cure. Viene quindi posto su una barella con la quale viene trasportato sulla provinciale 55 e da qui trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Si trovava nel bosco dove possiederebbe dei terreni.

