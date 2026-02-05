COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Montefiori: “Riforma sanità regionale, attendiamo che il Comune spezzino batta un colpo rumoroso in direzione Genova”

Montefiori: “Riforma sanità regionale, attendiamo che il Comune spezzino batta un colpo rumoroso in direzione Genova”

Andrea Montefiori

Andrea Montefiori, consigliere comunale spezzino del Partito democratico, interviene in merito alla recente riforma sanitaria regionale. “I rilievi del governo aggiungono confusione e ulteriore incertezza all’avvio della controriforma sanitaria ligure. I primi passi portano il segno meno, sia per il personale che per i pazienti. Erano attesi, imminenti , nuove e indispensabili assunzioni di personale sanitario, delle quali nulla è dato sapere – scrive Montefiori in una nota -. Sono in attesa di contratto 15 infermieri, altri speravano nella mobilità dall’ ex Asl 4, previo concorso, ad oggi mai bandito e nemmeno all’orizzonte, nella zona di Chiavari. Stessa situazione per l’internalizzazione dei servizi prima forniti da L1, vicenda gestita totalmente a danno dei lavoratori di quella cooperativa. Un pasticcio stretto parente di quello che si determinò a scapito delle Oss, alcune ancora senza posto di lavoro. Anche alcuni dirigenti medici, parimenti, aspettano di essere chiamati a firmare il contratto. Una situazione che perpetra ancora una volta le difficoltà del personale e penalizza i pazienti. Chi è il riferimento, oggi, sul territorio spezzino? L’accentramento a Genova delle decisioni, pervicacemente voluto dal centrodestra, ha come naturale conseguenza la penalizzazione dei territori, a causa di una nuova catena decisionale sempre più farraginosa ed incerta, non solo per le assunzioni ed i servizi, ma ad esempio anche per gli acquisti ed approvigionamenti. Vogliamo rimanere l’area con la maggiore quantità di personale a termine? Quanti saranno disposti ad aspettare, qualora abbiano occasioni di un posto certo ed a tempo indeterminato altrove? Attendiamo che il Comune della Spezia batta un colpo rumoroso in direzione genovese”.

L’articolo Maggiore resta a Bari e alla fine entra in lista. E mercoledì sarà avversario dello Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com