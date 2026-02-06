Ascolto e partecipazione per una crescita consapevole: l’equipe del Centro Famiglie Eufonia incontra le scuole di Loano e Albenga

Albenga. L’equipe del Centro Famiglie Eufonia ha vissuto una mattinata significativa tra i banchi di scuola, segnando una tappa importante della collaborazione con gli istituti del territorio.

“Questo legame – spiegano dal Centro – è stato pensato per creare un supporto che coinvolga sia l’ambito genitoriale sia quello scolastico, ponendo al centro il benessere dei ragazzi. In quest’ottica, il Centro Famiglie Eufonia ha già avviato e sta consolidando contatti con tutti gli istituti comprensivi degli ambiti territoriali sociali albenganese e finalese. Tale impegno ha già portato a risultati concreti, come gli incontri dedicati ai genitori già svolti presso l’istituto comprensivo Albenga 1”.

» leggi tutto su www.ivg.it