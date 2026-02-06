Assi di forza, commercianti contro Tursi: “Inaccettabile l’esclusione dalla commissione”

Genova. Ancora alta tensione tra commercianti e Comune sul progetto degli assi di forza a Sampierdarena. Dopo aver partecipato alla commissione municipale di giovedì pomeriggio, dalla quale sono emerse possibili modifiche al riassetto della viabilità, Confcommercio e Confesercenti lamentano l’esclusione dall’analogo appuntamento convocato stamattina a Palazzo Tursi sullo stesso tema, alla presenza dell’assessore Massimo Ferrante.

“Confcommercio e il Civ Via Cantore e Dintorni non sono stati convocati – affermano Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova, ed Emilio Rimondini, presidente del Civ -. Una scelta che non possiamo condividere e che rappresenta il segnale di un metodo che esclude proprio chi vive quotidianamente le strade della città“.

