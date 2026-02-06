Camogli: Paolo Terrile rilancia i reperti del Castellaro e la sala archeologica

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli

Un dépliant racconta, in italiano e in inglese, il fascino del passato raccolto nella Sala Archeologica, rinnovata di recente. In esposizione reperti che provengono dall’insediamento protostorico del Castellaro di Camogli. La Sala Archeologica, inaugurata nel 1981 e rinnovata di recente grazie alla collaborazione tra il Comune di Camogli e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, ha ora una nuova “vetrina” che diffonde le sue peculiarità e il suo valore.

