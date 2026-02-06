Castello di Madrignano, laboratorio di Carnevale per i più piccoli rinviato a sabato 14 febbraio

L’evento dedicato ai bambini e alle bambine dai 4 agli 11 anni, inizialmente previsto per sabato 7 febbraio, è stato rimandato a sabato 14 febbraio alle 15.30 a causa del maltempo.
Un pomeriggio di fantasia e storia attende i più piccoli al Castello Malaspina di Madrignano, dove prenderà vita un laboratorio ludico-creativo ispirato al Carnevale. L’iniziativa sarà dedicata alla leggendaria Corona d’oro di Nerone: attraverso il racconto della sua storia misteriosa, i partecipanti scopriranno la tradizione che vuole il prezioso oggetto nascosto tra i corredi funerari della vicina Necropoli di Genicciola, meta di ricerche mai andate a buon fine.