Coop Liguria dona oltre 60mila euro al comitato ligure della Croce rossa italiana

Generico febbraio 2026

Un gesto concreto di solidarietà, nato dalla partecipazione dei Soci di Coop Liguria, si è tradotto in un sostegno concreto alle attività della Croce Rossa Italiana sul territorio ligure. È questo il risultato dell’iniziativa nazionale promossa da Coop tra il 18 e il 24 dicembre 2025 “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”, con la quale le tre cooperative del Distretto Nord Ovest (Coop Liguria, Nova Coop e Coop Lombardia) hanno scelto di sostenere congiuntamente la Croce Rossa Italiana, per l’aiuto che offre a tante persone e famiglie in difficoltà.

Nel periodo dell’iniziativa, le Socie e i Soci di Coop Liguria che hanno acquistato un panettone classico Coop (con o senza canditi) o un pandoro classico Coop da un chilogrammo hanno contribuito a una donazione a favore del Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana. Per ogni prodotto acquistato, la Cooperativa si è infatti impegnata a donare un panettone del valore di 4 euro o, in alternativa, un buono spesa di pari importo. L’iniziativa ha registrato una risposta molto significativa da parte dei Soci: nel periodo della promozione sono stati acquistati 16.092 panettoni e pandori Coop, un numero quasi raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente. Grazie a questa partecipazione, prima di Natale Coop Liguria ha consegnato alla Croce Rossa 768 panettoni, che sono stati recapitati alle persone assistite dall’associazione in tempo utile per le festività.

