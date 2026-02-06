“I portuali non lavorano per la guerra”, anche a Genova lo sciopero dei porti: oggi presidio a San Benigno

Genova. Dockers don’t work for war. I portuali non lavorano per la guerra. È questo lo slogan dello sciopero internazionale che oggi, venerdì 6 febbraio, coinvolge città e porti di tutta Europa per dire no alla logistica bellica. La mobilitazione prevista anche a Genova, dove Calp e Usb daranno vita ad un presidio davanti al varco di San Benigno (appuntamento ore 18.30) rilanciando ancora una volta la loro storica battaglia contro il trasporto di armamenti sulle banchine genovesi. Nella stessa giornata di oggi ci saranno manifestazioni e presidi in 21 tra i più importanti porti europei e del Mediterraneo, da Tangeri a Mersin, passando Bilbao, da gran parte dei porti italiani e dal Pireo ed Elefsina.

L’intenzione delle sigle sindacali di tutto il Mediterraneo – che a Genova si sono incontrate a fine febbraio durante un’assemblea internazionale di coordinamento – è quella di garantire che i porti europei e mediterranei siano luoghi di pace e liberi da qualsiasi coinvolgimento nella guerra. Oltre a ciò l’agitazione serve ad opporsi “agli effetti dell’economia di guerra su salari, pensioni, diritti e condizioni di salute e sicurezza, bloccare tutte le spedizioni di armi, chiedere un embargo commerciale su Israele da parte dei governi e delle istituzioni locali, opporsi al piano di riarmo dell’UE”.

» leggi tutto su www.genova24.it