Presepe Vivente di Equi Terme, un riconoscimento per la costante partecipazione all’allestimento romano voluta da Papa Francesco

Una delegazione del Presepe Vivente di Equi Terme ha preso parte nei giorni scorsi all’incontro dei presepisti svoltosi a San Miniato, occasione di confronto e condivisione che ha visto una partecipazione significativa soprattutto dalla Toscana. Momento centrale dell’iniziativa è stata la consegna al Vivente di Equi del segno di riconoscimento per la partecipazione costante al Presepe Vivente di Roma – voluto da Papa Francesco e giunto nel 2025 alla quarta edizione -, ricevuto con grande emozione dalle mani di Rolandas Makrickas, guida della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Insieme al cardinale erano presenti il cerimoniere della Basilica, Ivan Ricupero, e il vescovo della Diocesi di San Miniato, Giovanni Paccosi. Nel corso dell’incontro, Fabio Furia, presidente dell’associazione Presepe Vivente di Equi, ha voluto consegnare al cardinale la moneta coniata del Presepe Vivente di Equi Terme, la stessa che viene tradizionalmente donata a tutti i partecipanti. “Con orgoglio, e ringraziando Terre dei Presepi, guidata da Fabrizio Mandorlini, abbiamo voluto ripercorrere le tappe che ci hanno portato a questo meraviglioso traguardo, per ravvivare il ricordo delle emozioni, custodite gelosamente nel cuore, vissute nelle precedenti edizioni”, le parole di Furia.

