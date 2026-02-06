Rapallo: “Presidente, le chiediamo di convocare il Consiglio prima del 24 febbraio”

La situazione politico amministrativa di Rapallo è giunta ad un punto di non ritorno. A 19 mesi dall’insediamento, metà giunta è cambiata: Mustorgi al posto di Piazza, la revoca delle deleghe a Brasey sostituito da Rizzi, le dimissioni di Lasinio. Il gruppo di maggioranza relativa, Noi con Rizzi, si è scisso, il consigliere Alongi si è dimesso, i tre consiglieri di maggioranza di Forza Italia sono passati all’opposizione. È innegabile quindi la crisi profonda dell’attuale amministrazione. Unione Popolare chiede al Presidente del Consiglio Comunale, avv. Mentore Campodonico, cui ha sempre riconosciuto capacità e correttezza istituzionale, di convocare la riunione del Consiglio Comunale per valutare la mozione di sfiducia presentata da 8 consiglieri, entro il 24 febbraio in modo da evitare alla città di Rapallo, in caso di approvazione della stessa, oltre un anno di commissariamento, con tutto ciò che comporta.