Rapallo: sostituzione dei consiglieri Rizzi e Alongi, Consiglio convocato venerdì 13

Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico ha convocato una seduta per venerdì 13 febbraio alle ore 21. All’ordine del giorno la surroga, o sostituzione, di Andrea Rizzi che, nominato assessore, ha lasciato il posto di consigliere; la prima dei non eletti è Luisa Canale. E surroga del dimissionario consigliere Salvatore Alongi, la prima dei non eletti in questo caso è Paola Tumiati Maini. In basso l’ordine del giorno completo.

In un prossimo consiglio, quello chiesto da otto consiglieri comunali, verrà invece discussa la sfiducia al sindaco Elisabetta Ricci; la data non è stata stabilita.

