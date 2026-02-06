Referendum Giustizia, al liceo scientifico Grassi di Savona assemblea tra studenti

Savona. Ieri, 5 febbraio 2026, presso il Liceo Scientifico O. Grassi di Savona, si è svolta un’assemblea d’Istituto dedicata al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma del sistema giudiziario.

“Come rappresentanti d’Istituto, abbiamo ritenuto importante offrire agli studenti un’occasione di approfondimento e comprensione dei contenuti e delle diverse posizioni legate al prossimo appuntamento referendario, che per molti rappresenterà il primo momento di partecipazione elettorale”, fanno sapere.

