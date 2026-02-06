San Valentino con Veneziano e Guttuso alla fortezza Firmafede di Sarzana

Un percorso guidato speciale, attraverso le opere di due maestri del Novecento e della contemporaneità,

per celebrare il sentimento in tutte le sue sfumature. In occasione della festa di San Valentino, le mostre dedicate a Renato Guttuso e Giuseppe Veneziano aprono le porte a un’esperienza narrativa inedita. Attraverso una selezione mirata di opere, i visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato che esplora l’amore non come stereotipo, ma come forza vitale, impegno civile e provocazione pop.

L’itinerario mette a confronto due mondi apparentemente distanti: da un lato la passionalità carnale e la potenza espressiva di Guttuso, capace di imprimere sulla tela l’intensità dei sentimenti umani e il legame profondo con la realtà; dall’altro l’ironia dissacrante di Veneziano, che utilizza le icone della cultura di massa per riflettere sulle contraddizioni del desiderio e delle relazioni nel mondo contemporaneo.

La visita si snoderà tra i capolavori dei due artisti, offrendo spunti di riflessione su temi quali: la passione e il corpo (la fisicità prepotente di Guttuso incontra le figure levigate e sature di Veneziano), l’amore come simbolo (il passaggio dai miti classici alle icone pop del presente l’estetica del sentimento (un dialogo visivo tra il realismo sociale e il “New Pop” italiano.) Un’occasione imperdibile per le coppie, gli appassionati d’arte e i curiosi che desiderano trascorrere un San Valentino all’insegna della bellezza e dell’approfondimento culturale, lontani dai soliti cliché.

Info e Prenotazioni

370 3433951

accoglienza.earth@gmail.com

www.fortezzafirmafede.it

