‘Santa’: alla scoperta della “piccola Sanremo’ in via dell’Arco

L’aria di Sanremo è arrivata anche a Santa Margherita Ligure, ma con un ritmo tutto suo: racconti, chitarra dal vivo e quella dimensione da salotto culturale che allo Spazio Aperto di via dell’Arco 38 sta diventando una piccola abitudine. Oggi pomeriggio, alle 16.30, si è tenuto il primo appuntamento del ciclo “Storie dal Festival di Sanremo – Racconti e canzoni all’ora del tè”, con protagonista il chitarrista Graziano Nardini. Ad introdurre l’evento è stata Cristina Macelloni, della Fondazione Il Mondo, che ha ricordato la figura del fondatore Giulio Ciana.

Il taglio dell’iniziativa è chiarissimo: non una conferenza accademica né un omaggio celebrativo, ma un percorso per episodi, dove le canzoni funzionano da colonna sonora e i retroscena tengono insieme musica e costume. L’incontro inaugurale, intitolato “L’invenzione del festival”, ha provato a ricostruire il contesto in cui Sanremo è nato, perché è nato e chi lo abbia immaginato, alternando racconto e brani legati al tema.

