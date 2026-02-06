‘Santa’: dom Pepe presenta libro su fondatore monastero di San Prospero

Sabato 7 alle ore 17 presso l’oratorio di Sant’Erasmo a Santa Margherita, presentazione di un concorso indetto dalla Tigulliana sulla figura di San Francesco. Verranno inoltre presentati i libri “Oasi di pace” di Marco Delpino e “Opera e storia del Padre Abate Giovanni Maria Schiaffino” fondatore del monastero di San Prospero in Camogli. Interrvento di dom Francesco Maria Peppe, il giovane priore che sulla scia del suo predecessore dom Marco Beda Pucci, lotta da solo per rilanciare tra i fedeli e restaurare il monastero di San Prospero per non consegnarlo alla speculazione edilizia. Interventi anche degli autori dei due volumi: Marco Delpino e Marta Riotti Calvi.

