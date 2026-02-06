Savona, il consultorio non verrà spostato in via Collodi. In via Zara si passa dalla protesta alla festa: “Vittoria di tutti i cittadini”

Savona. “Siamo molto soddisfatti. Ieri sera ci siamo riuniti dopo aver letto la dichiarazione della dottoressa Cirone, che ci rassicurava sul mantenimento dei servizi dei servizi in via Zara, eravamo felici. Però volevamo avere ulteriori rassicurazioni anche sulla permanenza del centro prelievi e così le abbiamo scritto. Poco fa ci è arrivata una mail in risposta e ci ha confermato la permanenza di tutti e due i servizi”. Con queste parole il Comitato territoriale Villapiana- La Rusca ha commentato la notizia, data ieri in anteprima da IVG, con la decisione dell’Asl di non spostare più in via Collodi il consultorio e tutti i suoi servizi.

Il Comitato con alcuni cittadini si è riunito, alle 12, in via Zara ma quello che doveva essere un presidio si è trasformata poi in una festa. Da sabato si era scatenata una grande mobilitazione con una raccolta firme che in soli tre giorni ha superato le 2700 iscrizioni: “Quindi siamo soddisfatti, ringraziamo tutti i cittadini, i 2.377, ma sono di più perché in giro ci sono ancora altre persone che hanno firmato: siamo a più di 2.500 – sottolinea Vito d’Ambrosio – quindi ringraziamo tutti per la vicinanza e il sostegno, tutti insieme siamo riusciti a ottenere (1:12) questo risultato che è molto importante per il quartiere”.

