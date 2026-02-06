COMMENTA
Sciopero dei portuali, corteo di Usb e Calp: torna d’attualità l’osservatorio sulla logistica bellica

Sciopero dei porti Usb Calp

Genova. Hanno rilanciato la battaglia per la creazione di un osservatorio sul transito di armi sulle banchine del porto di Genova e urlato a gran voce che “dockers don’t work for war”, i portuali non lavorano per la guerra. Questa sera con un presidio e un corteo da San Benigno alla stazione marittima, il sindacato Usb e il Calp hanno protestato contro la logistica bellica e contro i piani di riarmo.

Una mobilitazione internazionale che è andata in scena contemporaneamente, oggi, venerdì 6 febbraio, 21 scali europei e del Medterraneo, da Bilbao a Civitavecchia, da Napoli a Palermo a Tangeri, passando per il Pireo e, appunto, Genova. Dove le braccia sono incrociate già da ieri sera con ripercussioni sulle attività delle banchine.

