Sciopero dei portuali, corteo di Usb e Calp: torna d’attualità l’osservatorio sulla logistica bellica

Genova. Hanno rilanciato la battaglia per la creazione di un osservatorio sul transito di armi sulle banchine del porto di Genova e urlato a gran voce che “dockers don’t work for war”, i portuali non lavorano per la guerra. Questa sera con un presidio e un corteo da San Benigno alla stazione marittima, il sindacato Usb e il Calp hanno protestato contro la logistica bellica e contro i piani di riarmo.

Una mobilitazione internazionale che è andata in scena contemporaneamente, oggi, venerdì 6 febbraio, 21 scali europei e del Medterraneo, da Bilbao a Civitavecchia, da Napoli a Palermo a Tangeri, passando per il Pireo e, appunto, Genova. Dove le braccia sono incrociate già da ieri sera con ripercussioni sulle attività delle banchine.

