Sestri: incontro diocesano sull’Amore “forte come la morte”

Sestri Levante diventa, per un pomeriggio, il punto di ritrovo delle famiglie della Diocesi di Chiavari chiamate a riflettere su un tema che tocca la vita concreta di tutti: l’amore come forza capace di generare, accogliere, reggere le differenze e persino attraversare le crisi. L’appuntamento, promosso dal Servizio diocesano per la Pastorale della Famiglia, porta un titolo che è già una dichiarazione: “Forte come la morte è l’amore”, e si terrà alle 15.00 all’Opera “Madonnina del Grappa”.

“L’iniziativa – spiega il portavoce della Diocesi, don Luca Sardella – nasce con un obiettivo chiaro: non un convegno “da ascolto e via”, ma un incontro pensato per mettere in contatto la vita quotidiana con la parola di Dio e farne occasione di confronto reale, anche quando l’ascolto mette in discussione abitudini e certezze”.

