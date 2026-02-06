Truffa agli anziani con il raggiro del finto incidente: due arresti in flagranza a Savona

Savona. Nell’ambito della costante attività di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, la Polizia di Stato, a Savona, ha arrestato in flagranza un trentasettenne e un trentaseienne – entrambi residenti nella provincia di Salerno e con precedenti specifici – con l’accusa di truffa aggravata.

Le indagini sono partite dalla segnalazione della Questura di Lodi della targa di un veicolo coinvolto in un tentativo di truffa ad una persona anziana della zona, che ha quindi diramato questa importante informazione alle altre Questure dell’Italia del Nord.

