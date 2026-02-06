Zoagli: auto perde il controllo in A-12 e si ribalta in galleria

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale VVF Genova

Nel tardo pomeriggio di oggi, il conducente di una vettura che percorreva l’autostrada A12, ha perso il controllo fra Chiavari e Rapallo e dopo diversi urti ha concluso la sua corsa sul tetto. Uscito autonomamente è stato preso in carico dalla Croce Verde di Chiavari per il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area ed hanno collaborato per il ribaltamento e la rimozione. L’autostrada è rimasta chiusa al transito una ventina di minuti.

