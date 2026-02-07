Calcio/ Entella in dieci resiste al Picco e strappa un pareggio contro lo Spezia

La Virtus Entella chiude sull’1-1 la sfida del Picco contro lo Spezia, al termine di una gara intensa e giocata per oltre un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Guiu. Un risultato costruito con organizzazione e sacrificio, in una partita segnata da episodi arbitrali, occasioni da entrambe le parti e ritmi elevati fino al recupero finale.

Chiappella scende in campo con Colombi tra i pali, Parodi, Alborghetti e Marconi in difesa. A centrocampo agiscono Mezzoni, Karic, Squizzato e Di Mario, mentre in attacco Cuppone è supportato da Guiu e Franzoni.

