Calcio/ Genoa, finale ancora amaro: il Napoli passa al Ferraris

Una sconfitta che fa male e arriva negli ultimi istanti, come già accaduto all’Olimpico di Roma. Al Ferraris il Genoa perde 3-2 contro il Napoli, colpito nel finale da un calcio di rigore trasformato da Hojlund nonostante l’intuizione di Bijlow. I rossoblu, avanti e poi capaci di reagire al doppio vantaggio, pagano un’ingenuità a pochi minuti dal termine contro un avversario rimasto in 10.

De Rossi sceglie il 3-5-2 con Bijlow tra i pali, linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sugli esterni Norton Cuffy e Martin, in mezzo Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. In attacco spazio a Colombo e Vitinha.

