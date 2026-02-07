Donadoni: “Come ci si salva se non si vincono nemmeno queste partite? Con autocritica e capendo gli errori”

“A mio parere è stata una mancanza di lucidità, avevamo troppa frenesia. Dover vincere ad ogni costo perché sei con l’uomo in più ci ha portato a fare troppa confusione. Non siamo stati bravi sugli esterni, dovevamo allargali e puntare per creare gli spazi dentro. Loro si sono messi a cinque ed è diventato complicato, specie non sfruttando l’ampiezza del campo. Loro facevano densità e noi siamo stati poco lucidi. Abbiamo creato qualche opportunità ma cose poco chiare e in queste partite è normale succeda questo. Loro ci hanno messo determinazione e grinta e noi non siamo stati bravissimi in quello, abbiamo sprecato un’occasione”. Roberto Donadoni commenta così lo scialbo pareggio dello Spezia contro l’Entella. Un’ora con l’uomo in più non è bastata per segnare e per vincere una partita che era chiaramente decisiva: “Quando davanti hai una squadra che si difende come l’Entella arrivi a calciare da fuori come successo con Beruatto e Romano. Non abbiamo preso la porta, ma è chiaro che diventa difficile andare dentro con gli scambi. Dovevamo essere più bravi e lucidi, invece anche tirando da 20 metri non abbiamo mai messo una palla difficile. Dovevamo essere migliori sugli esterni per allargare l’Entella e mettere palla dal fondo, non dalla trequarti dove loro ci hanno respinto. Skjellerup è entrato e ha fatto una giocata individuale, mi è piaciuto Comotto come Romano. Altri hanno sofferto. Abbiamo perso Cassata e penso si sia fatto parecchio male”.

Una reazione emotiva mancata, che non si spiega per l’importanza di questo match, come commenta anche il tecnico: “È difficile anche dare una spiegazione logica. I ragazzi hanno dato tutto e sono convinto, ma un conto è dare tutto e un conto è avere la lucidità. Li abbiamo fatti giocare con troppa facilità, con il timore eccessivo di subire come sul gol, una cosa che non ha nessuna logica. Tre contro due, facciamo rimbalzare la palla e loro calciano. Nella mia carriera non avevo mai visto una cosa così. Ci eravamo messi nelle condizioni perfette, poi ci siamo messi in difficoltà. Ci vuole più capacità di lettura”.

