Genoa, De Rossi: “Dovremo imparare a difendere come prevede questo regolamento di merda”

Genova. Un incubo. È quello che sta vivendo il Genoa dopo l’ennesima partita buttata via in pieno recupero. Un incubo che ha nel var il principale responsabile. Stavolta è stato punito il fatto che Cornet abbia pestato il piede di Vergara.

“Sì, secondo me sta diventando qualcosa di più per tutti quanti, tocca un po’ troppo spesso a noi. Dobbiamo lavorare sui dettagli, per difendere come prevede questo regolamento di merda: dobbiamo essere passivi, saltare con le mani in tasca, è agghiacciante. Quando è chiaro l’errore? È tutto molto frustrante, i ragazzi non meritavano la sconfitta. Grazie a Dio il pubblico ha riconosciuto ciò che abbiamo fatto. I ragazzi vanno fortissimo in settimana e riescono a tenere questi ritmi anche contro una squadra fortissima durante tutta la partita”.

» leggi tutto su www.genova24.it