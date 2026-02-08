Bogliasco: soppressione passaggio a livello di Pontetto, parla Luca Pastorino

Da Luca Pastorino, deputato alla Camera e sindaco di Bogliasco

In relazione a una nota del comune di Pieve Ligure riportata da alcuni social media sono, mio malgrado, a intervenire e a chiarire quanto segue. Il Comune di Bogliasco ha sottoscritto un accordo con RFI nel 2023 per la soppressione del passaggio a livello di Bogliasco, andando a individuare una serie di opere pubbliche sostitutive alla mancata futura viabilità pedonale e carrabile attraverso, appunto, il passaggio a livello di Bogliasco. Quindi, per evitare confusioni, nulla c’entra il Comune di Pieve Ligure e non si capisce – come scritto nella nota – in cosa non sia stato consultato e perché. Il tema vero riguarda il passaggio a Livello della Stazione di Pontetto, anche esso ricadente nel territorio di Bogliasco, dove non sono state fatte convenzioni di alcun tipo. Per Pontetto, l’opera viaria a suo tempo individuata, consisteva nella realizzazione di una rampa che, dalla sede del passaggio a livello di Pontetto, avrebbe consentito alle auto di raggiungere la Via Aurelia nel territorio di Pieve Ligure. Per questa opera, certamente impegnativa anche dal punto di vista della viabilità sulla Via Aurelia e che avrebbe necessitato di ovvi e opportuni approfondimenti, le amministrazioni di Bogliasco e Pieve Ligure, nel 2018, avevano detto ok con puntuale deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali. Nel 2024, a seguito di espresso quesito e coinvolgimento da parte di Ferrovie su questa questione, il comune di Bogliasco ha confermato il suo nulla osta ad approfondire la soluzione tecnica mentre il Comune di Pieve Ligure ha deliberato un diniego motivato dalla richiesta, formale e soprattutto informale, oltre alla tutela del territorio, di voler vedere realizzata un’altra opera (un silos presso la stazione ferroviaria di Pieve Ligure) che, per ovvie ragioni, Ferrovie non può finanziare perché non legata alla soppressione del passaggio a livello di Pontetto. Questa la storia. Tanto si doveva per opportuna informazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it