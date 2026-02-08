Chiavari: accesso diretto e meno attese, l’ambulatorio ortopedico di Ri Basso

Negli ultimi anni la realtà sanitaria del Tigullio sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Da un lato, la necessità di rispondere a nuove esigenze e, dall’altro, il bisogno di mantenere un legame stretto con il territorio stanno spingendo il sistema sanitario locale verso soluzioni alternative e innovative, che coinvolgono sempre di più anche il settore privato.

Tra le principali criticità emergono sicuramente i lunghi tempi di attesa e le difficoltà di accesso ai servizi specialistici di base, problematiche che incidono in modo concreto sulla quotidianità dei cittadini. In questo contesto si inserisce l’esperienza dell’ambulatorio ortopedico giornaliero ad accesso diretto attivo a Chiavari, all’interno della struttura VivoLab di via Canale 70, nel quartiere di Ri Basso.

