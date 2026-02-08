Coppa Italia: la Rari Nantes Savona non riesce a fermare la Pro Recco ed è seconda

Genova. La trentaquattresima Coppa Italia è della Pro Recco Waterpolo, che alla piscina Sciorba di Genova trionfa nella Unipol Cup. I biancocelesti, squadra più blasonata d’Europa con 11 Champions League e d’Italia con 37 scudetti, alzano al cielo il trofeo per la diciannovesima volta, battendo 15-7 la Banco BPM RN Savona nel remake della finale del 2025, quando vinsero 11-5 a Napoli.
Come riporta il sito Federnuoto, la Pro Recco, in un match di altissimo livello, conduce 8-4 all’inversione di campo e 9-5 dopo tre quarti di gara; poi lo strappo decisivo in avvio di ultimo tempo con il gol in sequenza di Irving e Francesco Condemi che valgono il determinante 11-5 a cinque minuti.