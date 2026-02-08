Furto all’Esselunga: fermati i responsabili, merce restituita

Furto all’Esselunga i responsabili sono stati fermati e portati in questura. L’episodio risale a oggi pomeriggio quando le forze dell’ordine sono dovute intervenire dopo una segnalazione giunta dal supermercato. Delle persone infatti hanno cercato di sottrarre della merce esposta per poi allontanarsi, ma sono stati bloccati. Sul posto sono arrivati la Polizia di Stato e i Carabinieri. La merce è stata restituita.

