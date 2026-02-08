Genova Calcio battuta a Pietra Ligure, Monteforte: “Prestazione di alto livello contro una delle squadre più forti”

Pietra Ligure. La Genova Calcio esce sconfitta dal campo del Pietra Ligure al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Decidono i gol di Santanocito e Rovere, ma la prestazione dei genovesi convince il tecnico Luca Monteforte.

Monteforte: “È stata una partita vibrante, molto equilibrata, con tante palle gol da entrambe le parti”. Il mister individua subito un protagonista. “Credo che il migliore in campo sia stato Vernice, ha fatto due o tre miracoli”. La differenza è nella precisione. “Oggi purtroppo non siamo stati precisi come in altre occasioni”.

