Meteo, giornata instabile sulla Liguria: mattinata nuvolosa e piogge sparse nel pomeriggio

Liguria. Nella giornata di oggi, domenica 8 febbraio, un altro impulso perturbato, il secondo di questo fine settimana, determinerà il rinnovarsi di condizioni di instabilità atmosferica sulla nostra Regione. Successivamente, ad inizio prossima settimana continueranno ad affluire umide correnti occidentali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso sull’intera Regione. Nel corso della mattinata, si assisterà ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale. In tale contesto, dalle ore pomeridiane sono attese piogge sparse, ad iniziare dal centro-ponente e dalle zone interne del levante per poi estendersi anche a Tigullio e spezzino entro sera. Precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1200 metri sulle Alpi Liguri, oltre i 1400-1600 metri sull’Appennino orientale.

