Olimpiadi al via: Sommariva porta Genova a Milano-Cortina

Hanno preso ufficialmente il via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un appuntamento importante per l’Italia che torna ad ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo 20 anni da Torino 2006. Nella serata di venerdì 7 febbraio, infatti, si è tenuta a San Siro – in collegamento con Cortina, Livigno e Predazzo – la cerimonia di apertura di un’edizione che promette emozioni e medaglie per gli atleti azzurri in cui figura anche un po’ di Genova, spostata per l’occasione dalla sua connotazione marittima ad un’accezione più montanara, con Lorenzo Sommariva specialista dello snowboard.

Nato a Genova nel 1993 Lorenzo Sommariva ha un filo diretto con la Valle d’Aosta, più in particolare con Chamois, dove coltiva fin da piccolo la passione per le discipline invernali grazie alla seconda casa dei suoi genitori. È a 14 anni che vira sullo snowboard inconsapevole ancora di tutti i grandi traguardi che questa scelta gli avrebbe riservato. PyeongChang 2018, Pechino 2022, passando per risultati come il secondo posto nella classifica finale della Coppa del Mondo nel 2020 o l’argento nel 2021 nel mixed team insieme a Michela Moioli, l’atleta genovese è ora sbarcato anche a Milano-Cortina portando sulla neve anche un po’ della Liguria.

