Pallanuoto, la Pro Recco conquista la Coppa Italia per la 19ª volta

fotografie di Andrea Masini / DBM

Genova. La trentaquattresima Coppa Italia è della Pro Recco Waterpolo, che alla piscina Sciorba di Genova trionfa nella Unipol Cup. I biancocelesti, squadra più blasonata d’Europa con 11 Champions League e d’Italia con 37 scudetti, alzano al cielo il trofeo per la diciannovesima volta, battendo 15-7 la Banco BPM RN Savona nel remake della finale del 2025, quando vinsero 11-5 a Napoli.

Come riporta il sito Federnuoto, la Pro Recco, in un match di altissimo livello, conduce 8-4 all’inversione di campo e 9-5 dopo tre quarti di gara; poi lo strappo decisivo in avvio di ultimo tempo con il gol in sequenza di Irving e Francesco Condemi che valgono il determinante 11-5 a cinque minuti.

