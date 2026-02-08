‘Santa’: la partecipazione dell’Anpi al Giorno del Ricordo

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo

Questa mattina, per la prima volta, l’ANPI ha partecipato a Santa Margherita Ligure alla commemorazione del Giorno del Ricordo. Desideriamo ringraziare di cuore l’Amministrazione comunale, in particolar modo il consigliere Andrea Turrin, oltre che per aver accettato la nostra proposta di partecipazione, per la collaborazione e la perfetta organizzazione.

Dopo i saluti introduttivi del presidente del Consiglio comunale Francesco Palli, ci sono stati gli ottimi interventi di Andrea Turrin, di Fabio Nardi, presidente del comitato provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e di Dino Spanghero, presidente ANPI Comitato provinciale Friuli Venezia Giulia e membro della segreteria nazionale.

Per l’ANPI locale erano presenti la presidente della sezione Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo Maria Grazia Barbagelata e i consiglieri Fabrizio Bertolone, Marina Marchetti e Antonella Nuovo, oltre al presidente provinciale Genova Massimo Bisca.

