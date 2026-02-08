Spezia subito in campo con testa verso il Bari

Il giorno dopo il pareggio contro l’Entella che vale quasi come una sconfitta, lo Spezia si è allenato al centro sportivo di Follo per analizzare cosa non è andato nella sfida di ieri sera al Picco. La squadra proseguirà con le sedute anche domani, con la testa già proiettata all’altro scontro diretto fondamentale: quello di Bari di mercoledì. Donadoni dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Bandinelli, a cui si aggiunge anche quella di Francesco Cassata, per cui si teme un lungo stop per infortunio muscolare. Previsti presto gli esami strumentali.

Resta al momento solida la posizione del tecnico dello Spezia, che aveva incassato la totale fiducia da parte della proprietà solo pochi giorni prima, nella conferenza di fine mercato. Tom Roberts, presente al Picco per il brutto spettacolo contro l’Entella, ha fatto ritorno negli Stati Uniti già nella giornata di oggi. Si aggiornerà presto con i dirigenti, il presidente Stillitano, e lo stesso allenatore, seguendo dall’America la partita del San Nicola. Nel frattempo la classifica resta decisamente pericolante: lo Spezia ha perso due punti da Mantova e Sampdoria, ha mantenuto intatta la distanza dal Padova e dall’Entella, e ha guadagnato un punto su Bari e Reggiana, che ha deciso di esonerare il tecnico Dionigi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com