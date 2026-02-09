A Genova torna “l’asilo di sera”, il progetto riparte il 14 febbraio: cos’è e come funziona

Genova. Dopo il successo della fase sperimentale nel 2025, con il sostegno del Comune di Genova, della Compagnia di San Paolo e del Patto per la Sussidiarietà della Maddalena, il 14 febbraio torna a Genova il progetto “Asilo di sera”.
Promosso da Stradanuova Teatro Centrale, questa volta con il sostegno di Asef, onoranze funebri del Comune di Genova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno, Asilo di Sera è un servizio che offre ai genitori la possibilità di vivere una serata per le loro esigenze mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e accogliente.