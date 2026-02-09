Amiu, il nuovo impianto di via Sardorella pronto nel 2027. I residenti: “Quartiere compromesso, inascoltati”

Genova. Si è svolta questa mattina a Palazzo Tursi la Commissione Consiliare dedicata alla presentazione del progetto di revamping e potenziamento dell’impianto di recupero della plastica e della carta, nonché della produzione di materiale riciclato di via Sardonella. Una commissione attesa per fare il punto sui lavori che da un lato potenzieranno un impianto capace, sulla carta, di affinare la raccolta differenziata – creando un indotto al riciclo delle materie plastiche – e risolvere, anche in questo caso sulla carta, le tante problematiche legate alla convivenza sempre più difficile con il territorio circostante.

Come ricordato durante la commissione, il progetto di revamping prevede la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica “moderno ed efficiente”. Sebbene la capacità totale rimanga invariata a 58.000 tonnellate annue (28.500 t/anno di carta e cartone e 30.000 t/anno di plastica multileggero), il cuore dell’intervento risiede nel salto di qualità tecnologico: verranno installate nuove linee di selezione automatizzata per le plastiche e sistemi avanzati di pressatura per la carta.

