Amt, nel piano 300 dipendenti in meno e tagli al servizio. I sindacati: “Non saranno i lavoratori a pagare”

Genova. Riduzione di organico di circa 300 unità entro il 2031 a fronte di una “diminuzione dei volumi di servizio offerto”, efficientamento di turni di lavoro e introduzione dei contratti part-time, riconversione degli inidonei alla guida ad attività di verifica dei titoli di viaggio per contrastare l’evasione. Sono le misure di efficientamento previste dal piano di risanamento di Amt, analizzato negli ultimi giorni dai sindacati dopo l’incontro di giovedì col presidente Federico Berruti. Un pacchetto che varrà complessivamente 20 milioni di euro, più di quanto ipotizzato negli scorsi mesi.

“Come abbiamo già ribadito verbalmente a tutti i soggetti coinvolti, e firmato il 2 ottobre 2025 nonché il 5 gennaio 2026, le organizzazioni sindacali non sono e non saranno disponibili a sottoscrivere accordi sindacali che siano peggiorativi delle condizioni economiche e normative del personale“, scrivono in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

