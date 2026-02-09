Appalti e caporalato, la Cgil di Genova e Liguria a Strasburgo per una nuova direttiva Ue

Genova. Martedì 10 febbraio una delegazione di Genova e della Liguria della Cgil sarà in presidio davanti al Parlamento europeo di Strasburgo per chiedere la fine dello sfruttamento di lavoratrici e lavoratori nella catena degli appalti e la regolazione dell’intermediazione di manodopera.

La Confederazione europea dei sindacati (Ces) è tra i promotori dell’iniziativa che si colloca nell’ambito della mobilitazione sindacale europea a sostegno del lavoro di qualità, stabile e tutelato. La Cgil è mobilitata da tempo su questi temi che stanno imbarbarendo il mercato del lavoro con ripercussioni pesantissime sulla vita delle persone: dumping contrattuale e sociale con sacche di sfruttamento e aumento dei rischi su salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

