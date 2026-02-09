COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Basi Blu, il Pci aderisce al presidio sotto Palazzo civico

Basi Blu, il Pci aderisce al presidio sotto Palazzo civico

Comune della Spezia, Palazzo civico

La federazione spezzina del Partito Comunista Italiano comunica la propria adesione e partecipazione al presidio promosso per questa sera, lunedì 9 febbraio, dalle 20.15, in occasione della seduta del Consiglio comunale della Spezia che ha all’ordine del giorno la discussione di una mozione sul progetto Basi Blu “che rappresenta – sostengono dal Pci – un intervento pesante e insostenibile per il territorio del Golfo della Spezia”.

“A fronte di un impatto significativo su un’area di grande valore ambientale e paesaggistico, il progetto non prevede interventi di bonifica ambientale adeguati, non produce alcun incremento occupazionale nella base militare e contribuisce invece a rafforzare un processo di ulteriore militarizzazione di spazi che dovrebbero rimanere patrimonio collettivo e pienamente fruibile dalla cittadinanza – si legge ancora nella nota della federazione spezzina Pci -. Scelte di tale portata non possono essere assunte attraverso percorsi opachi o esclusivamente tecnici. Un progetto che incide in modo così profondo sul territorio, sull’ambiente e sulla salute pubblica deve essere sottoposto a un confronto politico e istituzionale trasparente e verificabile, che coinvolga pienamente gli enti locali e garantisca il diritto all’informazione e alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini del Golfo. In questo senso, accogliamo con favore la mobilitazione dal basso che si sta sviluppando in queste settimane, segnale evidente di una domanda diffusa di partecipazione, trasparenza e democrazia. Una domanda che le amministrazioni comunali del Golfo non possono continuare a eludere e che rende sempre più urgente l’apertura di un confronto pubblico serio e approfondito su un progetto tanto strategico quanto controverso. Per queste ragioni, la federazione spezzina del Partito Comunista Italiano invita cittadine e cittadini a partecipare al presidio previsto per questa sera sotto il Palazzo civico e a seguire il dibattito in Consiglio comunale su un tema fondamentale per le prospettive del territorio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com