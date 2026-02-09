Basi Blu, il Pci aderisce al presidio sotto Palazzo civico

La federazione spezzina del Partito Comunista Italiano comunica la propria adesione e partecipazione al presidio promosso per questa sera, lunedì 9 febbraio, dalle 20.15, in occasione della seduta del Consiglio comunale della Spezia che ha all’ordine del giorno la discussione di una mozione sul progetto Basi Blu “che rappresenta – sostengono dal Pci – un intervento pesante e insostenibile per il territorio del Golfo della Spezia”.

“A fronte di un impatto significativo su un’area di grande valore ambientale e paesaggistico, il progetto non prevede interventi di bonifica ambientale adeguati, non produce alcun incremento occupazionale nella base militare e contribuisce invece a rafforzare un processo di ulteriore militarizzazione di spazi che dovrebbero rimanere patrimonio collettivo e pienamente fruibile dalla cittadinanza – si legge ancora nella nota della federazione spezzina Pci -. Scelte di tale portata non possono essere assunte attraverso percorsi opachi o esclusivamente tecnici. Un progetto che incide in modo così profondo sul territorio, sull’ambiente e sulla salute pubblica deve essere sottoposto a un confronto politico e istituzionale trasparente e verificabile, che coinvolga pienamente gli enti locali e garantisca il diritto all’informazione e alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini del Golfo. In questo senso, accogliamo con favore la mobilitazione dal basso che si sta sviluppando in queste settimane, segnale evidente di una domanda diffusa di partecipazione, trasparenza e democrazia. Una domanda che le amministrazioni comunali del Golfo non possono continuare a eludere e che rende sempre più urgente l’apertura di un confronto pubblico serio e approfondito su un progetto tanto strategico quanto controverso. Per queste ragioni, la federazione spezzina del Partito Comunista Italiano invita cittadine e cittadini a partecipare al presidio previsto per questa sera sotto il Palazzo civico e a seguire il dibattito in Consiglio comunale su un tema fondamentale per le prospettive del territorio”.

