Ex Ilva, da Commissione europea via libera al prestito ponte: assicurati gli stipendi dei lavoratori per sei mesi

Genova. Boccata d’ossigeno per i lavoratori Ex Ilva: la Commissione Europea, infatti, ha autorizzato il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, in base alle norme UE sugli aiuti di stato.

La misura servirà a garantire la continuità operativa del principale produttore siderurgico integrato italiano fino al trasferimento delle attività al nuovo operatore che sarà selezionato tramite la gara in corso. Il finanziamento, di durata massima sei mesi, servirà a coprire i costi operativi dell’impresa, tra cui pagamento di fornitori e salari.

