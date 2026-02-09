Genoa Open Grand Prix Ju Jitsu: trionfo azzurro nel medagliere

Genova. Si è chiusa la terza edizione del Genoa Open International Grand Prix di Ju Jitsu nella magnifica cornice del Palasport di Genova. Tra i 300 atleti provenienti da 25 nazioni, brillano i “padroni di casa” della Lino Team Elio Moretti (medaglia d’oro nel Fighting System -56 kg) e Chiara Fiorelli (argento nel Fighting System -63 kg). Applausi anche per Martina Porcile di Spazio Danza (argento nel Fighting System -52 kg) e Alessandro Cicala della Naica (argento nel Contact -56 kg). Ulteriore motivo di soddisfazione, per la Lino Team, è stata la presenza di Chika Costantini in qualità di Head Referee della manifestazione, con compiti di coordinamento dello staff arbitrale proveniente da tutto il mondo nella disciplina del Fighting System.

Tra le vittorie straniere da segnalare la conferma dell’olandese Ruben Raghunath, numero 1 del ranking mondiale nel Fighting – 85 kg, e quella dell’austriaca Lisa Fuhrmann, plurimedagliata internazionale, all’esordio nella nuova categoria di peso. Netta la supremazia del Kazakistan nel Jiu Jitsu (lotta a terra) nella quale ha raccolto numerose medaglie d’oro che le hanno permesso di salire al secondo posto nel medagliere finale (7 ori, 10 argenti e 8 bronzi).

