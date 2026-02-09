Indagano i Carabinieri della compagnia di Sarzana sull’inquietante episodio avvenuto intorno alle 18.00 di sabato sera in Via Dante Alighieri, strada poco illuminata nella zona residenziale che costeggia il torrente Calcandola. Come raccontato dalla madre infatti un giovane, dopo aver parcheggiato l’auto per dirigersi verso la propria abitazione, è stato avvicinato da un uomo con due coltelli in mano. Il ragazzo ha aumentato il passo e si è messo al sicuro entrando nel cancello di casa mentre l’uomo, che lo ha seguito fino a quel punto, si è dileguato nel buio dopo aver proferito alcune parole. Alla scena ha assistito dal terrazzo anche la madre del ragazzo che ha subito avvertito i militari i quali, dopo essere giunti sul posto, hanno attentamente perlustrato tutte le zone limitrofe. Grande spavento ma fortunatamente nessun conseguenza per il giovane mentre il racconto della madre, affidato ad una pagina Facebook cittadina, ha raccolto anche la testimonianza di un’altra persona che nei giorni scorsi, fra Porta Romana e Via del Carmine, avrebbe visto in piena notte una persona con in mano una torcia – o un telefonino – e un coltello.

L’articolo Giovane avvicinato e minacciato da un uomo con due coltelli a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com