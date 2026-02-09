“La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty”, al via ciclo di conferenze e visite guidate

Le Edizioni Giacché organizzano “La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty”, nuovo ciclo di appuntamenti della rassegna “La Spezia e i suoi palazzi”. In programma, tra il 12 febbraio al 28 marzo, conferenze con proiezione d’immagini e visite guidate. Le conferenze, che si terranno al Sunspace di Via Sapri, partiranno giovedì 12 febbraio alle ore 17,00, relatrice l’archeologa Luisa Cascarini, autrice di un recente volume su La Spezia medievale. La conferenza, con proiezione d’immagini, proporrà una sorta di passeggiata virtuale per le vie del centro sul tema: “Tracce di Medioevo in città. Portali, loggiati, reimpieghi e murature di pregio… il Medioevo sotto i nostri occhi”. L’intento è “far guardare Spezia con occhi nuovi, osservando portali, fregi e murature che sono da sempre sotto i nostri occhi ma di cui non conosciamo il valore, l’identità, la funzione o l’antichità”, si legge in una nota di presentazione. L’incontro è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.

