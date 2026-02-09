“Optima Aqva”, nuovo ciclo di conferenze ad Albenga a cura dell’Istituto di Studi Liguri

Albenga. Come è consueto da molti anni, tra febbraio e aprile la Sezione Ingauna dell’Istituto di Studi Liguri organizza un ciclo di lezioni dal titolo “Optima Aqva”, che proporrà problemi geologici, archeologici e storici in Liguria e in particolare nel nostro territorio, tutti legati a un tema comune, l’acqua, di cui si allega il programma.

Questo argomento oggi così attuale sarà alla base di lezioni di vivo interesse, tutte tenute da specialisti: citiamo ad esempio quella del prof. Fabio Negrino, ben noto per i suoi straordinari scavi nelle valli di Albenga, che ripercorrerà le origini dell’uomo e il ruolo delle acque nell’espansione umana sulla terra.

» leggi tutto su www.ivg.it