Portofino: operazione verifica stabilità pini a Paraggi e San Sebastiano

Si ha sempre più spesso notizia del crollo improvviso di alberi; l’ultimo la scorsa notte lungo l’Aurelia sul Bracco; a liberare la carreggiata e riattivare il traffico i vigili del fuoco di Chiavari; nei giorni scorsi il crollo di un pino a Santa Margherita lungo la provinciale 227. L’Amministrazione comunale di Portofino ha ora deciso di controllare alcune piante. In particolare due pini situati a San Sebastiano con lavori di potatura e contenimento, dando mandato alla ditta “Manzoni Giacomo” di Travacò Siccomauro con sede a Pavia.
La ditta Easy Garden di Camogli verificherà la stabilità di tre pini situati nel parcheggio di Paraggi mediante la prova della tenuta radicale; monitoraggio che richiede il noleggio di un autocarro con piattaforma aerea. La certificazione di stabilità degli stessi pini è stata delegata al perito agrario Simone Federico di Milano.