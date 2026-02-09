Portofino: operazione verifica stabilità pini a Paraggi e San Sebastiano

Si ha sempre più spesso notizia del crollo improvviso di alberi; l’ultimo la scorsa notte lungo l’Aurelia sul Bracco; a liberare la carreggiata e riattivare il traffico i vigili del fuoco di Chiavari; nei giorni scorsi il crollo di un pino a Santa Margherita lungo la provinciale 227. L’Amministrazione comunale di Portofino ha ora deciso di controllare alcune piante. In particolare due pini situati a San Sebastiano con lavori di potatura e contenimento, dando mandato alla ditta “Manzoni Giacomo” di Travacò Siccomauro con sede a Pavia.