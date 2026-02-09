Poste italiane, proseguono i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis

Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini liguri. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro con i cittadini su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria: martedì 10 febbraio, sarà dedicata al tema de “La protezione” mentre giovedì 12 febbraio al tema de “Il risparmio e gli investimenti”.

Per ciascuna giornata sono previste due sessioni, la prima alle 10 e la seconda alle 16. Nel corso di ciascun webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

