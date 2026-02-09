Rapallo: incontro centro-destra, fumata nera. La sfiducia in Consiglio il 4 marzo

Nel primo pomeriggio incontro da remoto dei partiti del centro-destra sul caso della richiesta di sfiducia al sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. Stringi stringi non è emersa alcuna novità concreta. Si è parlato di offerte fatte a Forza Italia se evita di firmare la sfiducia; new senza alcuna logica visto che la maggioranza avrebbe concordato con i consiglieri di opposizione indisponibili a votare la sfiducia, un patto di programma per concludere opere condivise come l’acquisto del complesso immobiliare degli Emiliani. Tra le notizie che circolavano oggi una presunta lettera del prefetto che invitava ad andare subito al voto e, in caso ci fossero i nove voti necessari a liquidare il sindaco, poter andare ad elezioni a primavera; la convocazione per votare la sfiducia al sindaco sarebbe invece già stata fissata per mercoledì 4 marzo, ultimo giorno disponibile; ciò implicherebbe, in caso di commissariamento, di andare al voto nella primavera 2027.

