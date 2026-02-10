Al Ferraris-Pancaldo il silenzio che rompe il muro del bullismo: il tour “GënerationAMI” fa tappa a Savona

Savona. Non è stata la solita lezione, ma un’esperienza che ha lasciato un segno profondo. Nella cornice dell’ISS Ferraris-Pancaldo, quattro classi terze si sono ritrovate unite per celebrare la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, partecipando a una tappa del tour educativo GënerationAMI.

“L’attenzione è stata totale: un silenzio quasi innaturale per una platea di adolescenti, rapiti dalle parole di Edoardo, rappresentante del Centro Nazionale Contro il Bullismo ‘Bulli Stop’. Nessuna ‘paternale’ cattedratica, ma un’interpretazione magistrale di storie vere: racconti di ragazzi e ragazze le cui vite sono state spezzate da fenomeni che, purtroppo, sembrano essere stati ‘sdoganati’ e accettati come una tragica normalità nella quotidianità giovanile”.

